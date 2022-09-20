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Mike Tyson'dan kötü haber! "Konuşamıyorum"

Efsane boksör Mike Tyson, siyatik hastalığına hastalığına yakalandığını açıkladı. Eski ağırsıklet boks şampiyonu, yaptığı açıklamada, "Siyatik denilen bir hastalığım var. Ağrılarım şiddetlendiğinde konuşamıyorum bile" dedi.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 16:20
Mike Tyson'dan kötü haber! "Konuşamıyorum"

Ünlü boksör Mike Tyson geçtiğimiz ay tekerlekli sandalyede otururken görüntülenmesinin sebebini açıkladı.

Sırtındaki sinir zedelenmesi nedeniyle tekerlekli sandalyede oturmak zorunda kaldığını belirten Tyson, siyatik hastalığına yakalandığını paylaştı.

"KONUŞAMIYORUM BİLE"
Newsmax TV'ye konuşan boksör, "Siyatik denilen bir hastalığım var. Ağrılarım şiddetlendiğinde konuşamıyorum bile. Neyse ki bu sahip olduğum tek hastalık. Şu an harika hissediyorum" ifadelerini kullandı.

SİYATİK NEDİR?
Halk arasında siyatik diye bilinen hastalık, sinirlerin gerilmesi veya sıkışması sonucu belden kalçaya ve uyluğun arka kısmına yayılan ağrı, uyuşma, gerilme ve bazen de karıncalanma rahatsızlığıdır.

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