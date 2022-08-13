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Efsane boksör Mike Tyson'dan flaş itiraf! Kariyeri boyunca kazandığı 500 milyon Dolar'ı harcadım aileme bırakmadı

Boks tarihinin efsane isimlerinden biri olarak gösterilen Mike Tyson, kariyeri boyuncu kazandığı 500 milyon doları harcadığını ve çocuklarına pay bırakmayacağını açıkladı.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 12:32
Efsane boksör Mike Tyson'dan flaş itiraf! Kariyeri boyunca kazandığı 500 milyon Dolar'ı harcadım aileme bırakmadı

Boks tarihinin gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden biri olarak gösterilen eski boksör, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tyson, "Boks kariyerim boyunca kazandığım 500 milyon Dolar'ın son 1 milyonunu rehabilitasyona harcadım. Hiçbir şeyim kalmadı" dedi.

Çocuklarına bir şey bırakmayacağını açıklayan Tyson, "Onlara bol sıfırlı bir şeyler bırakamayacağım. Çok çalışma ve dua öğretisi bırakıyorum. Para onlara yardım etmezdi. Onlara zarar verirdi çünkü onlara kendi başlarının çaresine bakmayı ve zorlukların üstesinden gelmeyi, çalışmayı öğretmezdi" dedi.

Kariyeri boyunca kazandığı parayı kadınlarla harcadığını söyleyen Tyson, "500 milyon Dolar çok para gibi gözüküyor ancak hepsi bitti" ifadelerini kullandı.

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