Busenaz Sürmeneli Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Son 16'ya yükseldi!

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, İtalyan rakibi Angela Carini'nin ilk raundda sakatlanmasının ardından adını Son 16 Turu'na yazdırdı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, Son 16 Turu'na yükseldi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada 66 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, İtalyan Angela Carini ile karşılaştı. İlk raundda rakibinin sakatlanmasının ardından Busenaz Sürmeneli, turu geçen taraf oldu. Milli boksör, Son 16 Turu'nda pazar günü A.B.D'den Arika Melek Skoog mücadele edecek.