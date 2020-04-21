İslam'ı seçti
Avusturyalı boksör Wilhelm Ott, karantina günlerinde çok okuyup çok düşündüğünü söyledi. Ott, “İslami inanç bana gerekli gücü verdi. Artık ben bir Müslümanım” dedi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde evde karantinada olan Avusturyalı boksör Wilhelm Ott, İnstagram hesabından yaptığı açıklamayla Müslümanlığa geçtiğini söyledi. Ott "Uzun zamandır aklımda olan bir şeydi. İslam'ın değerleri bana güç verdi. Koronavirüs krizi inancımı yeniden bulmam için bana gerekli dinlenmeyi verdi. İslamiyet'i uzun yıllardır araştırıyordum. Şu anda tereddütsüz şekilde İslam'ı seçtim ve Allah'a inanıyorum. Artık bir Müslümanım" ifadelerini kullandı. Karma dövüş sanatları ve boks yapan Ott şehadet getirerek Müslüman oldu.
- 21.4.2020
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