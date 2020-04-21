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21 Nisan 2020, Salı
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'ı seçti

İslam'ı seçti

Avusturyalı boksör , karantina günlerinde çok okuyup çok düşündüğünü söyledi. Ott, “İslami inanç bana gerekli gücü verdi. ben bir ” dedi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde evde karantinada olan Avusturyalı boksör , İnstagram hesabından yaptığı açıklamayla Müslümanlığa geçtiğini söyledi. Ott "Uzun zamandır aklımda olan bir şeydi. 'ın değerleri bana güç verdi. Koronavirüs krizi inancımı yeniden bulmam için bana gerekli dinlenmeyi verdi. İslamiyet'i uzun yıllardır araştırıyordum. Şu anda tereddütsüz şekilde İslam'ı seçtim ve Allah'a inanıyorum. bir " ifadelerini kullandı. Karma dövüş sanatları ve boks yapan Ott şehadet getirerek Müslüman oldu.

  1. 21.4.2020
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