Eyüp Gözgeç EUBC Asbaşkanlığına aday
15 Şubat 2019, Cuma
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Asbaşkanlığına aday

Eyüp Gözgeç EUBC Asbaşkanlığına aday

() ve Avrupa Boks Birliği () Yönetim Kurulu Üyesi , EUBC Asbaşkanlığı için adaylığını açıkladı.

() ve Avrupa Boks Birliği () Yönetim Kurulu Üyesi , EUBC Asbaşkanlığı için adaylığını açıkladı.

Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Kasım 2018'de 'da gerçekleştirilen Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Genel Kurulunda AIBA Yönetim Kuruluna seçilen Gözgeç'in, (EUBC) Asbaşkanlığı için aday olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gözgeç'in, Türkiye'nin daha fazla söz sahibi olabilmesi için Rusya'nın başkenti 'da 23 Şubat'ta yapılacak Avrupa Boks Konfederasyonu Genel Kurulu'ndaki seçimlerde asbaşkanlık için mücadele edeceği kaydedildi.

  1. 15.2.2019 12:07
  2. Güncelleme: 15.2.2019 12:26
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