Eyüp Gözgeç EUBC Asbaşkanlığına aday
Uluslararası Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, EUBC Asbaşkanlığı için adaylığını açıkladı.
Uluslararası Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, EUBC Asbaşkanlığı için adaylığını açıkladı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Kasım 2018'de Rusya'da gerçekleştirilen Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Genel Kurulunda AIBA Yönetim Kuruluna seçilen Gözgeç'in, Avrupa Boks Konfederasyonu (EUBC) Asbaşkanlığı için aday olduğu belirtildi.
Açıklamada, Gözgeç'in, Türkiye'nin Avrupa boksunda daha fazla söz sahibi olabilmesi için Rusya'nın başkenti Moskova'da 23 Şubat'ta yapılacak Avrupa Boks Konfederasyonu Genel Kurulu'ndaki seçimlerde asbaşkanlık için mücadele edeceği kaydedildi.
- 15.2.2019 12:07
- Güncelleme: 15.2.2019 12:26
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14 yıl sonra UEFA’da
Toplam 1
Yorum
musa bizde var varda ne oldu 17 -18-20-22 yaşındaki gencecik çocukların emeğini monitöre baka baka yediler .adalet er geç tecelli ediyor ağlamayı
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 7
Yorum
maho Etme bulma dünyası Trabzon hakem oyunlarıyla yenerseniz olacağı budur
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Tetikçi!
Toplam 2
Yorum
Adem Levent bey Allah aşkına bir günde hakem yazmaaaaa
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