Avni Yıldırım - Dirrell maçının hakemleri belli oldu
Türk boks tarihinin en büyük unvan maçının hakem kadrosu açıklandı.
Avni Yıldırım (21-1-0 12 KO) vs Anthony Dirrel (31-1-1 24 KO) WBC süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçı için geri sayım sürerken karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Ring için hakemliğini ABD'li Mark Nelson yapacak. 80'den fazla dünya şampiyonluk maçında görev alan tecrübeli hakem Mark Nelson bugüne kadar 702 maç yönetti. Puan hakemi olarak ise 2 ABD'li 1 de Alman hakem görev alacak. Tim Cheatham (ABD), Jurgen Langos (Almanya) ve bir diğer Amerikalı Mike Fitzgerald mücadelede puan hakemi olarak bulunacak.
- 13.2.2019 21:14
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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