Avni Yıldırım - Dirrell maçının hakemleri belli oldu
13 Şubat 2019, Çarşamba
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- Dirrell maçının hakemleri belli oldu

Avni Yıldırım - Dirrell maçının hakemleri belli oldu

Türk boks tarihinin en büyük unvan maçının hakem kadrosu açıklandı.

(21-1-0 12 KO) vs Anthony Dirrel (31-1-1 24 KO) WBC süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçı için geri sayım sürerken karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Ring için hakemliğini ABD'li yapacak. 80'den fazla dünya şampiyonluk maçında görev alan tecrübeli hakem Mark Nelson bugüne kadar 702 maç yönetti. Puan hakemi olarak ise 2 ABD'li 1 de Alman hakem görev alacak. Tim Cheatham (ABD), Jurgen Langos () ve bir diğer Amerikalı Mike Fitzgerald mücadelede puan hakemi olarak bulunacak.

  1. 13.2.2019 21:14
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