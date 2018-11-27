Beş yılda 5 Türkiye şampiyonluğu elde etti

Pek çok spor dalıyla ilgilenen ve son olarak kick boksla tanışan Meram Belediyespor sporcusu Sabriye Gür, spora nasıl başladığı ve bu süreçte neler yaşadığını anlattı.

Ailesinin her zaman kendisine destek olduğunu aktaran Sabriye, "Aile konusunda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Beni spora yönlendirdiler. Bu spora başlamadan önce birçok spor branşını denedim. Ama en son kick boksta karar kıldım. Aslında uzaktan sert bir spor gibi görünüyor. Kick boks 7 bölüme ayrılan profesyonel bir spordur. Yumuşak bölümlerinin yanı sıra sert bölümleri de var. Evet, kadınlar açısından biraz sert bir spor gibi görünebilir. Ama uzun yıllardır bu sporu yaptığımız için alıştık artık." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ FORMA BİZE BİR STATÜ VERDİ"

Kick boksa başladığı dönemlerde çevresinden bazı tepkiler aldığını anlatan Sabriye, şöyle devam etti:

"İlk başladığım zamanlarda çevremde ön yargılı insanlar vardı. Mesela 'kadınlar kick boks yapamaz, edemez' diye çok duyuyordum. Ama bunları başarılarımızla yıktık. İnsanlar, haberlerimizi görüp, başarılarımızı öğrendikçe daha çok destek vermeye başlıyorlar. O eski ön yargı yerini hoşgörüye bırakıyor. Türkiye şampiyonalarında başarı gösterdik. Milli formayı giydik. İnsanlar bizi bu sayede tanıdı. Sonuçta milli sporcu olmak bizi bir adım öne taşıyor. Milli forma bize bir statü verdi."

Sabriye, şampiyonlukları arttıkça çevresinde bilinirliğinin de arttığını belirterek, "Artık bir yere gittiğimde 'şampiyon geldi' diyorlar. İnsanların telefon rehberlerinde 'şampiyon' diye kayıtlıyım. Bu da benim için gurur verici bir olay." şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞU KORUMAK ŞAMPİYON OLMAKTAN ZORDUR"

Yaklaşık 5 senedir bu sporla uğraştığını aktaran Sabriye Gür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süre zarfında onlarca madalya kazandım. Başladığım sene Türkiye şampiyonu oldum. Bu benim için bir motivasyon kaynağı oldu. Belki şampiyon olmasaydım bu sporu bırakabilirdim. Şimdiye kadar 5 Türkiye şampiyonluğum, 3 uluslararası birinciliğim ve bir de 2017 Avrupa ikinciliğim bulunuyor. Şampiyonluğu korumak şampiyon olmaktan zordur. Çalışmadığınız anda her şey bitebilir."

Bir sporcunun elde ettiği başarıların sadece kendisine ait olmadığını vurgulayan Sabriye Gür, şöyle konuştu:

"Arkasındaki antrenör ve çalıştığı partnerleri de çok önemlidir. Çok şanslıyım ki kendinden emin, sporcunun anatomisini çok iyi çıkarabilen bir antrenörle çalışıyorum. Hocam Mehmet Güçlü, açıkcası beni maçlarda bir adım öne attı. Onun destekleriyle bu şampiyonlukları elde ettik. İnşallah bundan sonra da birlikte başarılar elde etmeye devam edeceğiz. A Milli Takıma gitmek istiyoruz. İnşallah oraya da seçilerek bayrağımızı farklı ülkelerde gururla dalgalandırırız."

MEHMET GÜÇLÜ: "ÇOK GAYRETLİ BİR ÖĞRENCİ"

Kick Boks Federasyonu Konya İl Temsilcisi ve antrenör Mehmet Güçlü, Sabriye'nin yaklaşık 5 yıldır kendisiyle kick boks yaptığını söyledi.

Sabriye'nin 5 yılda iki defa milli formayı giyerek Türkiye'yi temsil ettiğini anımsatan Güçlü, şunları kaydetti:

"Sabriye bize Avrupa ikinciliği heyecanını da yaşattı. Hem okuluna devam ediyor hem de Türkiye şampiyonalarına hazırlanıyor. Artık Sabriye için bu sene çok farklı olacak. Bu sene büyüklerde yarışmaya başladı. Zor bir süreç ama başarılı olacağına inanıyorum. Çok gayretli bir öğrenci. Bu işi en iyi şekilde yapmak için çalışıyor. Haftanın 5 günü antrenman yapar ve hiçbirini aksatmaz."