Aynı anda hem hakemi hem de rakibini devirdi - İZLE
Tayland'da düzenlenen Max Muay Thai Turnuvası'nda Çinli dövüşçü Gou Dakui aynı anda hem maçın hakemini hem de rakibini yere serdi.
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