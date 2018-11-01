Türkiye Büyük Erkekler 2. Grup Ferdi Boks Şampiyonası başladı
Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler 2. Grup Ferdi Boks Şampiyonası Mersin'de başladı.
Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler 2. Grup Ferdi Boks Şampiyonası Mersin'de başladı.
Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonaya 24 ilden 95 sporcu katılırken, toplamda 12 hakem görev aldı.
Şampiyonada, 3 Kasım'daki finallerin ardından ilk 4'e giren sporcular, kasım ayında Balıkesir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.
Şampiyonanın açılışında konuşan Erdemli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlü Adem Kılıç, müsabakalara en iyi şekilde ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi. Kılıç, "Bu turnuvanın kazasız belasız, sakatlıkların olmadığı, centilmenliğin ve sadece boksun konuşulduğu bir turnuva olmasını diliyorum" dedi.
Boks Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Üyesi Muhittin Gönengil'de şampiyonadaki 2. Grup müsabakalarına 24 ilden 95 sporcunun katıldığını belirtti. Gönengil, "Birinci etap Datça'da yapıldı, ikinci etap Erdemlimizde yapılacak, üçüncü etapta Ağrı'da yapılacak. Elemasyon yapıldıktan sonra Türkiye şampiyonasına, şampyonaya yakışacak sporcularımız Türkiye şampiyonasında karşılaşacak" dedi.
Federasyon Mersin Temsilcisi Filiz Oral ise sporculara başarılar dileyerek, "Burada ilk 4'e giren sporcular Balıkesir'de yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hakkazanacaklar" diye konuştu
Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası 2. Grup müsabakaları 3 kasım cumartesi gününe kadar sürecek.
- 1.11.2018 12:21
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Fikret Orman'dan taraftara flaş sözler!
Toplam 6
Yorum
Köyiçi Taraftarla ugrasma GELDIGIN GIBI GIDERSIN. Ya da gitmek istiyorsun bahane üretiyorsun. Isini yap.
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Bana kötü gün dost lazım!
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Sana AKLINI BASINA ALMAK LAZIM!!! O Kaf dagindan in yoksa bu taraftar indirmesini bilir.
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Gary Medel uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
ozi defansa yönelik ortasahanın işi değil bunlar.oğuzhan efendinin işidir
Türkiye Büyük Erkekler 2. Grup Ferdi Boks Şampiyonası başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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