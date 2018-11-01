Derbinin hakemi belli oldu! – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Derbinin hakemi belli oldu!

    Derbinin hakemi belli oldu!

    yönetecek

    Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı. Yarın oynanacak - yönetecek.

    Fırat Aydınus kariyeri boyunca 9 kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yönetti. Bu maçlarda Fenerbahçe 4 kez kazanırken, Galatasaray 2 kez galip geldi ve 3 maç da berabere bitti.

    11. haftada oynanacak maçların hakemleri şu şekilde;

    1. 1.11.2018 11:57
    2. Güncelleme: 1.11.2018 13:04
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