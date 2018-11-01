Derbinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı. Yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Fırat Aydınus kariyeri boyunca 9 kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yönetti. Bu maçlarda Fenerbahçe 4 kez kazanırken, Galatasaray 2 kez galip geldi ve 3 maç da berabere bitti.

11. haftada oynanacak maçların hakemleri şu şekilde;