Derbinin hakemi belli oldu!
Galatasaray Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı. Yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
Fırat Aydınus kariyeri boyunca 9 kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yönetti. Bu maçlarda Fenerbahçe 4 kez kazanırken, Galatasaray 2 kez galip geldi ve 3 maç da berabere bitti.
11. haftada oynanacak maçların hakemleri şu şekilde;
- 1.11.2018 11:57
- Güncelleme: 1.11.2018 13:04
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Fikret Orman'dan taraftara flaş sözler!
Toplam 6
Yorum
Köyiçi Taraftarla ugrasma GELDIGIN GIBI GIDERSIN. Ya da gitmek istiyorsun bahane üretiyorsun. Isini yap.
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Bana kötü gün dost lazım!
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Sana AKLINI BASINA ALMAK LAZIM!!! O Kaf dagindan in yoksa bu taraftar indirmesini bilir.
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Gary Medel uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
ozi defansa yönelik ortasahanın işi değil bunlar.oğuzhan efendinin işidir
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