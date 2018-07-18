Rakiplerinin gözlük taktığı için dalga geçtiği Mizan, 2 yıldır yenilmiyor
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Gözlük taktığı için dalga geçtiği Mizan, 2 yıldır yenilmiyor

    Gözlük taktığı için dalga geçtiği Mizan, 2 yıldır yenilmiyor

    'de 3 yıldır boks yapan ve gözlük taktığı için rakipleri tarafından dalga geçilen Milli boksör , 2 yıldır 'de kendi kilosunda çıktığı hiçbir müsabakayı kaybetmedi.

    En büyük hedefi olan Akyol, 'ta tarihlerinde düzenlenecek 'nda 56 kiloda 'yi tek başına temsil edecek.
    Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı boks okulunda 2015 yılında boksa başlayan 16 yaşındaki , başarılarıyla herkesi şaşırtıyor. İleri derecede miyop olduğu için maçlar öncesi gözlük takan Akyol, rakipleri tarafından küçümseniyor. Rakiplerine ve söylenenlere aldırmayan Akyol, 2 yıldır Türkiye'de çıktığı hiçbir müsabakada yenilmedi. 21-27 Ağustos'ta tarihlerinde 'da düzenlenecek olan Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda 56 kiloda Türkiye'yi tek başına temsil edecek olan Akyol'un hedefi, finale kalıp Gençlik Olimpiyatları vizesi almak.

    "Rakiplerim küçümsüyor ama ringe çıkınca her şey değişiyor"


    Boksa başlama hikayesini muhabirine anlatan Akyol, boksa babasının önerisiyle başladığını söyledi. 3 yıldır boks yaptığını vurgulayan Akyol, "İleri derecede miyop olduğum için hocalarım tereddüt etmişti. Rakiplerim de ben gözlük taktığım için benle dalga dalga geçiyor ama ringe çıktığımda iş değişiyor. 2 yıldır kendi kilomda Türkiye'deki müsabakalarda hiç yenilmedim. En büyük hedefim 2020 Olimpiyatları ama ondan önce Macaristan'da yapılacak olan Dünya Gençler Boks Şampiyonasında finale kalmak istiyorum. Ardından da Genlik Olimpiyatlarına alarak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

    Naci Oral: "Bu çocuk mu benim rakibim' diye dalga geçiyorlar"


    Antrenör ise ilk başladığında Mizan'da tereddüt yaşadıklarını kaydederek, "Acaba yapabilir mi, gözlük engel teşkil eder mi? Fakat, o azmi ve başarısıyla engelleri aştı. Şampiyonalara gittiğimizde rakipleri onla dalga geçiyor. 'Bu benim rakibimiz olamaz' diyorlar, tur atlıyor 'bu çocuk mu tur atladı' diyorlar yarı final, final oynuyor 'yok canım bu çocuk yapamaz' diyorlar, dereceye giren yabancıları dövüyor 'bu çocuk nasıl dövdü' diyorlar. Demek ki gözlük spora engel değilmiş" ifadelerini kullandı.

    "Hakkı yendi sonra vize verildi"


    Sporcusunun hakkının yendiğini savunan Oral, "Geçtiğimiz aylarda 'da oynana Avrupa Boks Şampiyonası 56 kiloda ülkemizi temsil eden sporcumuz, derece maçında Ukraynalı rakibiyle maç yaptı. Bariz üstünlükle götürdüğümüz maçı hakemler bize vermedi. Sonrasında ise o hakemler ceza aldı. Bize de vizesi verdiler. Çok zor alınan bir vize. Erkek ve bayan milli takımlarımız bizi temsil edecek. Bayanlarda 3 sporcu erkeklerde ise sadece Mizan bizi temsil edecek. Hedefimiz tabi ki sadece bu değil. Hedefimiz 2020 Olimpiyatları. Aynı kiloyu koruyup 2020'de büyük olimpiyatlarda ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Ama ondan önce Dünya Şampiyonası'na odaklanmış durumdayız. Arkasından da Arjantin'de düzenlenecek olan katılıp oralarda başarı elde etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

    1. 18.7.2018 09:52
    2. Güncelleme: 18.7.2018 10:45
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