Boksörlerin hedefi 3'te 3 yapmak

Türkiye Yıldızlar Ferdi Boks Şampiyonası 16-22 Temmuz tarihlerinde Kahramanmaraş'ta yapılacak. Şampiyonada 50 kiloda Ahmet Faruk Kılıç, 60 kiloda Hikmet Topal, 75 kiloda Musa Yükçü, Burdur'u temsil edecek. Boks antrenörü Merdane Bağrıyanık, şampiyonaya 8 aydır hazırlandıklarını söyledi. Sporcularından Hikmet Topal'ın 14 Mayıs'ta yapılan Liselerarası Türkiye Boks Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olduğunu kaydeden Bağrıyanık, "Kahramanmaraş'taki turnuvada üç sıklette de iddialıyız. Burdur'a şampiyonluklarla döneceğimize inanıyorum" dedi.



Turnuvada MAKÜ Spor Kulübü adına mücadele edeceklerini anlatan Merdane Bağrıyanık, Burdur'da salonların yetersiz olmasına rağmen boksun altyapısını oluşturduklarını belirtti. Merdane Bağrıyanık, "İnşallah yeni spor salonumuzun faaliyete geçmesiyle çok sayıda sporcu çalıştırma imkanımız olacak. Burdur'un boksta çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.



Bağrıyanık, turnuvada ilk 3'e giren sporcuların milli takım kampına katılacağını, kendisinin de antrenör olarak kampta yer alacağını söyledi.

Burdur'u temsil edecek boksörün öğrencisi olduğu Burdur Spor Lisesi Müdürü Fethi Bulut da sporcuları antrenman yaparken ziyaret ederek turnuvada başarılar diledi.