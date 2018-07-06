Boksörlerin hedefi 3'te 3 yapmak – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Boksörlerin hedefi 3'te 3 yapmak

    Boksörlerin hedefi 3'te 3 yapmak

    'ta düzenlenecek 'nda Burdur'u temsil edecek boksörler, mücadele edecekleri 3 sıklette de şampiyonluk hedefliyor.

    16-22 Temmuz tarihlerinde 'ta yapılacak. Şampiyonada 50 kiloda Ahmet Faruk Kılıç, 60 kiloda , 75 kiloda Musa Yükçü, Burdur'u temsil edecek. Boks antrenörü , şampiyonaya 8 aydır hazırlandıklarını söyledi. Sporcularından Hikmet Topal'ın 14 Mayıs'ta yapılan Liselerarası Türkiye Boks Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olduğunu kaydeden Bağrıyanık, "Kahramanmaraş'taki turnuvada üç sıklette de iddialıyız. Burdur'a şampiyonluklarla döneceğimize inanıyorum" dedi.

    Turnuvada MAKÜ Spor Kulübü adına mücadele edeceklerini anlatan Merdane Bağrıyanık, Burdur'da salonların yetersiz olmasına rağmen boksun altyapısını oluşturduklarını belirtti. Merdane Bağrıyanık, "İnşallah yeni spor salonumuzun faaliyete geçmesiyle çok sayıda sporcu çalıştırma imkanımız olacak. Burdur'un boksta çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.

    Bağrıyanık, turnuvada ilk 3'e giren sporcuların milli takım kampına katılacağını, kendisinin de antrenör olarak kampta yer alacağını söyledi.
    Burdur'u temsil edecek boksörün öğrencisi olduğu Burdur Spor Lisesi Müdürü Fethi Bulut da sporcuları antrenman yaparken ziyaret ederek turnuvada başarılar diledi.

    1. 6.7.2018 11:45
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