Ali Eren Demirezen korkuttu!

Alman boksör Michael Wallisch'in maçtan çekilmesi boks otoriteleri tarafından 'Ali'ye yenilmekten korktuğu için ringden kaçtı' şeklinde yorumlanırken, boksörümüzün menajeri ve EC BOXİNG Spor Kulübü Başkanı Erol Ceylan, maça üç gün kala böyle bir iptalin kendilerini zor durumda bıraktığını vurgulayarak, "Kendisi sparring dövüşünde aldığı bir yara yüzünden maça çıkamayacağı şeklinde açıklama gönderdi. Yapmış olduğumuz kontrata göre bu maçı iptal edebilmesi için hasta veya yaralı olması gerekiyor, başka türlü karşılaşmadan çekilmesi mümkün değil. Tam da o bahane ile maçtan çekiliyor. Ancak bizden kaçamaz çünkü kontratımız imzalanmış durumda. Ya Ali ile maç yapacak ya da profesyonel kariyerini sonlandıracak. Sözleşme şartları bunu gerektiriyor. Haziran ayında bizimle maç yapacağını söyledi. Merakla bekliyoruz, bakalım o zaman çıkabilecek mi karşımızı" dedi.