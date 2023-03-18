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58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ertelendi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, bu yıl 23-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle erteleme kararı aldı.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 14:11
58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ertelendi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, bu yıl 23-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle erteleme kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Uluslararası Bisiklet Birliği ile istişare ederek alınan 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ertelenmesi kararı hakkında Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu açıklamalarda bulundu. Müftüoğlu, "Ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketinin etkileri devam ederken organizasyonumuzu nisan ayında düzenlemek içimize sinmedi. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin destekleri ile UCI ekim ayı yarış takvimine kaydırma olanağı bulduk. 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, ekim ayında dünyaca ünlü takımların katılımı ile Antalya'dan İstanbul'a 8 gün, 8 etap olarak düzenlenecek. Dünyaca ünlü pedallar, Cumhuriyetimizin ve federasyonumuzun 100'üncü yılında Türkiyemiz için bisiklete binecek. Dünyaya bisikletin en üst düzey heyecanı ile ülkemizin güzelliklerini bir kez daha izletme fırsatı bulacağımız 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında deprem bölgesi için etkinlikler ve kampanyalar düzenleyeceğiz. Ülkemizin yarınları için bisiklet tutkusu umut olacak" dedi.

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