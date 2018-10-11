Tur’da Bennett rüzgarı
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Alanya-Antalya etabını Belçikalı sporcu ilk sırada bitirdi ve turkuaz mayoyu giy
2018 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) ikinci etabında zafer Sam Bennett'in... 149.6 kilometrelik Alanya-Antalya etabını 3 saat 24 dakika 37 saniyeyle tamamlayan Bora-Hasgrohe takımının Belçikalı sporcusu, zirveye çıktı, turkuaz mayonun da yeni sahibi oldu. Etapta ikinciliği Alvaro Jose, üçüncülüğü ise Simmone Consonni elde etti. Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan ise Türkiye güzellikleri klasmanında zirvedeki yerini korudu. TUR 2018'in üçüncü gününde bugün Fethiye-Marmaris etabı geçilecek. 950 kilometre pedalın çevrileceği bu dev organizasyon 14 Ekim'de İstanbul'da sona erecek.
- 11.10.2018
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
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