Tur’da Bennett rüzgarı

2018 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) ikinci etabında zafer Sam Bennett'in... 149.6 kilometrelik Alanya-Antalya etabını 3 saat 24 dakika 37 saniyeyle tamamlayan Bora-Hasgrohe takımının Belçikalı sporcusu, zirveye çıktı, turkuaz mayonun da yeni sahibi oldu. Etapta ikinciliği Alvaro Jose, üçüncülüğü ise Simmone Consonni elde etti. Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan ise Türkiye güzellikleri klasmanında zirvedeki yerini korudu. TUR 2018'in üçüncü gününde bugün Fethiye-Marmaris etabı geçilecek. 950 kilometre pedalın çevrileceği bu dev organizasyon 14 Ekim'de İstanbul'da sona erecek.