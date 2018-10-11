Tur’da Bennett rüzgarı – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Tur’da Bennett rüzgarı

    Tur’da Bennett rüzgarı

    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Alanya-Antalya etabını sporcu ilk sırada bitirdi ve turkuaz mayoyu giy

    2018 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) ikinci etabında zafer Sam Bennett'in... 149.6 kilometrelik Alanya-Antalya etabını 3 saat 24 dakika 37 saniyeyle tamamlayan Bora-Hasgrohe takımının sporcusu, zirveye çıktı, turkuaz mayonun da yeni sahibi oldu. Etapta ikinciliği Alvaro Jose, üçüncülüğü ise Simmone Consonni elde etti. 'ndan Onur Balkan ise Türkiye güzellikleri klasmanında zirvedeki yerini korudu. TUR 2018'in üçüncü gününde bugün Fethiye-Marmaris etabı geçilecek. 950 kilometre pedalın çevrileceği bu dev organizasyon 14 Ekim'de 'da sona erecek.

    1. 11.10.2018
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