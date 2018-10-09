Şölen başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda bugün pedallar çevriliyor. 950 kilometrelik bu dev organizasyon Konya’dan başlayıp, 14 Ekim’de İstanbul’da sona eriyor.
54.'sü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu (TUR 2018), heyecanı bugün başlıyor. 150 kilometrelik Konya etabı ile start alacak tur, 14 Ekim'de İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek. Toplam uzunluğu 950 kilometre olan turda altı etap koşulacak ve 20 takımdan 140 sporcu katılacak. Tanıtım toplantısı dün yapılan organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, şunları söyledi: "Bu tur 54 yıldır kesintisiz olarak yapılıyor. Bu sene geçen yıldan farklı olarak Konya ve Bursa'yı etap içine aldık. Konya'da ne kadar ev varsa, o kadar bisiklet olan bir kentimiz. Onun için 485 kilometrelik bir bisiklet yolu yapıldı ve New York'tan sonra ikinci durumdayız. Bisikleti çok yakında özlenen seviyeye getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
'CUMHURBAŞKANIMIZ BÜYÜK KATKILAR YAPTI'
Cumhurbaşkanlığı Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, bu önemli organizasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklerinin yanında bakanlık ve genel müdürlük de büyük katkılar yaptı. Bu vesile ile Hazreti Mevlana'nın kentinden herkese sevgiler sunuyorum. Katılan tüm sporculara başarılar diliyorum. "
'ÇOK BÜYÜK ORGANİZASYON'
Dünya Bisiklet Birliği (UCI) Yarış Direktörü Roland Hofer, tanıtımda kısa net konuştu. Çok büyük bir organizasyonda yeniden bir araya geldiklerini belirten Hofer, "Turun bu yıl daha kaliteli geçeceğinden hiçbir şüphem yok. Heyecanla startı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
'CUMHURBAŞKANIMIZ BÜYÜK KATKILAR YAPTI'
Cumhurbaşkanlığı Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, bu önemli organizasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklerinin yanında bakanlık ve genel müdürlük de büyük katkılar yaptı. Bu vesile ile Hazreti Mevlana'nın kentinden herkese sevgiler sunuyorum. Katılan tüm sporculara başarılar diliyorum. "
'ÇOK BÜYÜK ORGANİZASYON'
Dünya Bisiklet Birliği (UCI) Yarış Direktörü Roland Hofer, tanıtımda kısa net konuştu. Çok büyük bir organizasyonda yeniden bir araya geldiklerini belirten Hofer, "Turun bu yıl daha kaliteli geçeceğinden hiçbir şüphem yok. Heyecanla startı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
- 9.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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