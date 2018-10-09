Şölen başlıyor – Fotomaç – 09 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Şölen başlıyor

    Şölen başlıyor

    ’nda bugün pedallar çevriliyor. 950 kilometrelik bu dev organizasyon ’dan başlayıp, 14 Ekim’de ’da sona eriyor.

    54.'sü gerçekleştirilecek olan (TUR 2018), heyecanı bugün başlıyor. 150 kilometrelik etabı ile start alacak tur, 14 Ekim'de Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek. Toplam uzunluğu 950 kilometre olan turda altı etap koşulacak ve 20 takımdan 140 sporcu katılacak. Tanıtım toplantısı dün yapılan organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, şunları söyledi: "Bu tur 54 yıldır kesintisiz olarak yapılıyor. Bu sene geçen yıldan farklı olarak Konya ve 'yı etap içine aldık. Konya'da ne kadar ev varsa, o kadar bisiklet olan bir kentimiz. Onun için 485 kilometrelik bir bisiklet yolu yapıldı ve 'tan sonra ikinci durumdayız. Bisikleti çok yakında özlenen seviyeye getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

    'CUMHURBAŞKANIMIZ BÜYÜK KATKILAR YAPTI'
    Cumhurbaşkanlığı Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, bu önemli organizasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklerinin yanında bakanlık ve genel müdürlük de büyük katkılar yaptı. Bu vesile ile Hazreti Mevlana'nın kentinden herkese sevgiler sunuyorum. Katılan tüm sporculara başarılar diliyorum. "

    'ÇOK BÜYÜK ORGANİZASYON'
    Dünya Bisiklet Birliği (UCI) Yarış Direktörü Roland Hofer, tanıtımda kısa net konuştu. Çok büyük bir organizasyonda yeniden bir araya geldiklerini belirten Hofer, "Turun bu yıl daha kaliteli geçeceğinden hiçbir şüphem yok. Heyecanla startı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
    1. 9.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şölen başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN