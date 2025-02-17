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Haberler TFF 1.Lig Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 25. hafta maçları ile devam ediyor. Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 11:19 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 11:40
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Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 25. hafta maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK-ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçı 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK-ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE

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