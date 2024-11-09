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Haberler TFF 1.Lig Fatih Karagümrük 6-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fatih Karagümrük 6-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malatyaspor'u 6-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 18:01
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Fatih Karagümrük 6-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, rakibini 6-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri Göktan (2), Djilobodji, Camacho, Lamkel Ze ve Wesley (p) kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golüyse Mert Miraç'tan geldi.

Öte yandan Fatih Karagümrük'te Daniel Johnson bir penaltı atışından yararlanamadı. Yeni Malatyaspor'da ise Mehmet Daştan 90. dakika direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Fatih Karagümrük bu sonuçla puanını 21'e yükseltirken, bu sezonki 12. maçından da yenilgiyle ayrılan Yeni Malatyaspor -3 puanda kaldı.

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