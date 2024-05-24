Final için son tango

Trendyol 1. Lig play-off yarı final ilk maçında 1-1 berabere kalan Bodrum FK ve Çorum FK, bugün saat 16.00'da final için kozlarını paylaşacak. TRT Spor'dan yayınlanacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Maç berabere biterse, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa, finalisti penaltı atışları belirleyecek. Kazanan takım, 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak finalde Sakaryaspor'la Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım olmak için karşılaşacak.
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