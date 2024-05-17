DİĞER
Genç Taha'ya Avrupa'dan talip çok
Göztepe'nin 20 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş'e Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu öğrenildi. Fransa'dan Lyon, Hollanda'dan Feyenoord ve Belçika'dan Anderlecht'in istediği Taha için kurmayların görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi. Trabzonspor'dan transfer edilen 20 yaşındaki genç stoper, bu sezon forma giydiği 32 karşılaşmada 3 gol, 1 asist katkısı sağladı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.