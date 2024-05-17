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Genç Taha'ya Avrupa'dan talip çok

Göztepe'nin 20 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş'e Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu öğrenildi. Fransa'dan Lyon, Hollanda'dan Feyenoord ve Belçika'dan Anderlecht'in istediği Taha için kurmayların görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi. Trabzonspor'dan transfer edilen 20 yaşındaki genç stoper, bu sezon forma giydiği 32 karşılaşmada 3 gol, 1 asist katkısı sağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Genç Taha'ya Avrupa'dan talip çok
Göztepe'nin 20 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş'e Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu öğrenildi. Fransa'dan Lyon, Hollanda'dan Feyenoord ve Belçika'dan Anderlecht'in istediği Taha için kurmayların görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi. Trabzonspor'dan transfer edilen 20 yaşındaki genç stoper, bu sezon forma giydiği 32 karşılaşmada 3 gol, 1 asist katkısı sağladı.
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