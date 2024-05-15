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Bodrum FK Play-Off'ta Boluspor'u konuk edecek

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Bodrum FK, Play-Off ilk turu maçında yarın evinde ligİ 7. sırada bitiren Boluspor'u konuk edecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 12:01
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Bodrum FK Play-Off'ta Boluspor'u konuk edecek

Trtendyol 1. Lig'de normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü, Play-Off ilk turu maçında yarın evinde lig 7'ncisi Boluspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Ev sahibi Bodrum FK'da sakatlıkları bulunan Gökdeniz, Erkan ve

Süleyman'ın durumları maç saatinde netlik kazanacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan takım Play-Off yarı finaline adını yazdıracak. Karşılaşmanın normal süresinde eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma anlarına geçilecek. Beraberlik değişmediği takdirde kazanan takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Tur atlayan takım bir sonraki elemede Çorum FK - Kocaelispor müsabakasının galibiyle eşleşecek.

İki takımın normal sezonda oynadığı maçlarda Boluspor evinde rakibini 2-1 yenerken, Bodrum'daki maç 1-1 berabere bitmişti. Bodrum FK'nın başında 2 sezon önce 2'nci Lig Play-Off'u oynayan ve finali kazanan teknik direktör İsmet Taşdemir geçen sezon da 1'inci Lig'de final heyecanı yaşamıştı. Geçen yıl Play-Off'larda Göztepe ve Eyüpspor'u saf dışı bırakan Bodrum Futbol Kulübü, Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynanan final maçında Pendikspor'a yenilerek Süper Lig vizesi alamamıştı. Play-Off'lara alışık olduklarını belirten İsmet Taşdemir, "Boluspor özellikle sezonun ikinci yarısında çok iyi çıkış gösterdi. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Saha ve Seyirci avantajımızı iyi kullanıp turu geçmek istiyoruz" dedi.

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