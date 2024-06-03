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3 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim aldı? | SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3 Haziran Pazartesi günü bireysel dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 3 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 3 Haziran Pazartesi Survivor'da yaşananlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 01:30
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3 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim aldı? | SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 3 Haziran Pazartesi günü bireysek dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 3 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 3 HAZİRAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 3 Haziran Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan isim Batuhan oldu. Eleme adayı ise Batuhan'ın söylemi sonrası Merve oldu.

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