Kocaelispor 0-2 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Tatangalar play-off finaline kaldı!

1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından puanını 60'a yükselten Sakaryaspor, sezonu 3'üncü sırada tamamlayarak direkt olarak play-off finaline yükseldi. 55 puanda kalan Kocaelispor ise sezonu 6'ncı sırada tamamlayarak play-off yarı finalinde 5'inci sıradaki Çorum FK ile eşleşti.

8'inci dakikada korner kullanılmadan önce Sakaryaspor yedek kulübesi arkasındaki tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu. Kocaelisporlu oyuncular saha kenarına gelerek taraftarı sakinleştirmeye çalıştı. Oyun yaklaşık 2 dakikalık duraklamanın ardından devam etti.

27'nci dakikada Sakaryasporlu Dimitrov'un Kocaelispor ceza sahasına yaptığı ortaya kafayla dokunan Ndlovu, topu auta gönderdi.

33'üncü dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Kocaelisporlu Amaral'ın şutu kalenin üstünden dışarı gitti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

50'nci dakikada Sakaryasporlu Dimitrov'un içeriye çevirdiği topa kale çizgisinde kayarak dokunan Del Valle takımını öne geçirdi: 0-1.

88'inci dakikada Sakaryasporlu Dimitrov'un pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Ndlovu, farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Karşılaşma Sakaryaspor'un 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi.