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Süper Lig'e yükselen Göztepe kupasına kavuştu!

Trendyol Süper Lig'e çıkmayı 2 hafta önce garantileyen Göztepe, Bodrumspor maçı sonrası kupasına kavuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 20:10
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Süper Lig'e yükselen Göztepe kupasına kavuştu!

1'inci Lig'de Süper Lig'e çıkmayı 2 hafta önce garantileyen Göztepe, sezonun son haftasında evinde Bodrum FK ile 1-1 berabere kalırken, karşılaşma sonrası kupasına kavuştu. Maç bitiminde saha ortasına dev bir platform kuruldu. Yöneticiler, teknik ekip, personel ve oyuncular teker teker anons edilerek platforma davet edildi. Müzik ve ışık gösterileriyle sahneye çıkan futbolcular ve teknik ekip büyük coşku yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen de platforma beraber çıktı. Başkan Büyükekşi takım kaptanları Atınç, İsmail ve Yalçın'a kupayı takdim etti. Ardından futbolcular tribünleri dolaşıp Süper Lig coşkusunu doyasıya yaşadı. Olimpik branşlarda forma giyen sporcular da kupa töreni öncesi tribünleri dolaştı.

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