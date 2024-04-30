"Kalıcı olacağız"

Süper Lig'e yükselen Göztepe'de başkan Rasmus Ankersen, 1. Lig'in zorluğu karşısında şaşırdıklarını ancak 2 sezonda Süper Lig'e çıkmayı başardıklarını belirtti. Danimarkalı Ankersen, "Şimdi Süper Lig'i tanıyacağız. Oradaki rakiplere de saygı duyacağız ve orada da başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Bizim yöntemimiz büyük isimlerin peşinden gitmek değil, sahada Göztepe için her şeyini verecek, en iyi potansiyeli ortaya koyacak oyuncuları bulmak" dedi.

ADIM ADIM AVRUPA'YA

İzmir'i gururlandırmayı ve Göztepe'nin Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmesini istediklerini vurgulayan Ankersen, "Buraya bir turist olarak gelmedik, burada başarılara imza atmak istiyoruz ama çok hızlı da gitmeyeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz ve her şeyi kalıcı olarak. Buraya ilk geldiğimizde de bir hedef koymuştuk. Şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz, Süper Lig yolculuğu, umarım orada da çok güzel günler bizi bekliyor" diye umut dağıttı.