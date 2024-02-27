Adım adım Süper Lig'e

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor fırtınası hız kesmeden sürüyor... Son olarak Sakaryaspor'u 3-2 mağlup eden İstanbul ekibi, ligde 24. hafta itibarı ile 58 puana ulaştı. En yakın rakibi Göztepe'ye 9 puan fark atan eflatun-sarılılar, 3'üncü sıradaki Kocaelispor ile farkı ise tam 14'e çıkarttı. Arda Turan'ın öğrencileri şampiyonluğun fitilini daha şimdiden ateşledi. Geride kalan 10 haftada büyük bir hata yapmazsa ipi göğüsleyecek Eyüpspor'da skora katkı sağlayan isimler de dikkat çekiyor. Sakaryaspor'u da boş geçmeyen Ahmed Kutucu, 14 gol ve 4 asistle krallıkta zirveye çıktı. 13 golle takipte olan Gianni Bruno'nun da ayrıca 4 asisti bulunuyor. Ampem'in 9 gol, 4 asistle yıldızlaştığı Eyüpspor'da Caner Erkin de şov yapıyor. Tecrübeli oyuncu 6 gol, 7 asistlik performansıyla takımın ön plana çıkan futbolcularından biri oldu.