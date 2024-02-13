7. harika Eyüpspor

Trendyol 1. Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Eyüpspor, dün sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek takipçisi Göztepe ile hafta başında olan 7 puanlık farkı korudu. Eflatun- sarılıları galibiyete taşıyan golü 18'inci dakikada Gianni Bruno kaydetti. Evinde üst üste 7. galibiyetini alan Eyüpspor puanını 52'ye yükseltirken, üç maçtır galibiyete hasret kalan G.Birliği 32 puanda kaldı.

SAHASINDA KAYBETMİYOR

Lider Eyüpspor, özellikle iç saha performansıyla parmak ısırtıyor. Evinde oynadığı 12 maçın 11'ini kazanan İstanbul ekibi, sahasında rakip filelere 30 gol gönderirken kalesinde sadece 4 gol gördü, dün de gol yemedi.