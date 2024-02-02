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Sakarya’dan çifte atak

Transfere hız veren Sakaryaspor, iki ismi bitirme noktasına getirdi. Yeşil- siyahlı ekibin Keçiörengücü'nden forvet Koray Kılınç (23) ve Karagümrük'ten sağ kanat Samed Onur (21) ile prensipte anlaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Sakarya’dan çifte atak

Transfere hız veren Sakaryaspor, iki ismi bitirme noktasına getirdi. Yeşil- siyahlı ekibin Keçiörengücü'nden forvet Koray Kılınç (23) ve Karagümrük'ten sağ kanat Samed Onur (21) ile prensipte anlaştı. Koray bu sezon 1. Lig'de 15 maçta 1 gollük performans gösterirken; Samed ise Süper Lig'de Karagümrük formasıyla 5 maçta süre aldı.

PLAY-OFF'TA KRİTİK RANDEVU

Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, bugün oynanacak Sakaryaspor-Bandırmaspor mücadelesiyle başlayacak. Play-off hattını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde iki takım da 33'er puana sahip. Form durumuna göz atıldığında ise Sakaryaspor'un son 3 maçta sadece 1 puan alması dikkat çekiyor. Bandırmaspor son 3 haftada 4 puan elde etti.

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