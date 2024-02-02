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Lawal Kocaeli'de

Yönetimin Nijerya seyahatinde keşfettiği Toheeb Emmanuel Lawal, denemelerde göz doldurdu. Yeşil-siyahlı ekip, 4,5 yıllık sözleşmeye imza attırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Lawal Kocaeli'de

Trendyol 1. Lig'de üst üste iki maç kazanarak zirve yarışında iddialı hale gelen Kocaelispor, transferde de hücum hattını güçlendirdi. Yeşil-siyahlılar, bir süredir denemeye aldığı 19 yaşındaki Nijeryalı santrfor Toheeb Emmanuel Lawal'ı renklerine bağladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Lawal. Kulübümüz, Toheeb Emmanuel Lawal ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi. Lawal, Kocaelispor yöneticilerinin Nijerya seyahatinde dikkati çekmiş, denenmek üzere kulübe davet edilmişti. Nijerya'da birçok kulübün akademisinde forma giyen genç oyuncu, hızıyla dikkat çekti. Aynı zamanda güçlü bir fiziğe sahip olan Lawal, hücum hattında alternatifler arasına girdi.

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