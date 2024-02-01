Haberler TFF 1.Lig Giresunspor'dan transfer tahtası açıklaması!

Giresunspor'dan transfer tahtası açıklaması!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'dan transfer yasağıyla ilgili açıklama geldi. Yeşil-beyazlı kulüp, transfer yasağının kaldırılması için yoğun çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 20:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Giresunspor'dan transfer tahtası açıklaması!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, transfer yasağının kaldırılması için yoğun çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kulübün internet sitesinden Giresunspor Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, yasağın kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu kulüp için kritik bir sürece girildiği vurgulandı.

Transfer için Başkan Nahid Ramazan Yamak ve camianın gösterdiği çabalara dikkat çekilerek, "Transfer tahtamızın açılabilmesi amacıyla çok ciddi bir mesafe kat etmiş olduğumuzun bilinmesini isteriz. Transferimize engel teşkil eden yabancı oyunculardan Esat Mala ve Marko Milinkovic hariç tüm oyuncu ve kulüplere ait dosyalara ilişkin ödeme mutabakatı sağlamış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, transfer tahtasının açılması durumunda takıma yapılacak takviyelerle ilgili olarak da görüşmelerin büyük bir titizlikle gerçekleştirildiği belirtildi.

Transfer tahtasının açılmasına ilişkin geçen ay düzenlenen "Yüreğini Koy" destek kampanyasına katılarak bağış yapan destekçilere teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Henüz taahhütlerini yerine getirmemiş olan destekçilerimizin de ivedi şekilde taahhütlerini yerine getirmelerini talep ediyoruz. Kulübümüzün geleceği için hayati öneme sahip bu sürecin başarıyla sonlandırılması için tüm camiamıza ve Giresunspor'u seven herkesin el birliğiyle mücadele etmesi gerektiğini belirtiyor, birlikte başaracağımıza yürekten inanıyoruz."

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Bakambu ayrılıyor! Yeni adresi açıklandı...
Başkan Erdoğan'dan Diyanet Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Merasiminde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Anlaşma tamam! İşte Kent'in yeni takımı
Dünya yıldızı yeni sezonda G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sakaryaspor'a Süper Lig'den takviye!
Kocaelispor Nijeryalı golcü ile anlaştı!
YKS sınav ücretleri 2024
G.Saray'ın yeni transferi Serge Aurier kimdir?
ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | 2024 Şubat askerlik yeri nasıl öğrenilir?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PFDK'dan Sancak ve Uygun'a ceza! PFDK'dan Sancak ve Uygun'a ceza! 20:44
Giresunspor'dan transfer tahtası açıklaması! Giresunspor'dan transfer tahtası açıklaması! 20:09
Beşiktaş genç kalecisinin sözleşmesini uzattı! Beşiktaş genç kalecisinin sözleşmesini uzattı! 20:06
Gitme sırası Lincoln Henrique'de! İşte talipleri Gitme sırası Lincoln Henrique'de! İşte talipleri 19:30
Alimpijevic'e 1 maç men ve para cezası Alimpijevic'e 1 maç men ve para cezası 19:15
Galatasaray kafilesi Samsun'da! Galatasaray kafilesi Samsun'da! 18:50
Daha Eski
Erencan için resmi açıklama! F.Bahçe... Erencan için resmi açıklama! F.Bahçe... 18:48
Abdülkadir Ömür Hull City'de! Abdülkadir Ömür Hull City'de! 18:35
Sakaryaspor'a Süper Lig'den takviye! Sakaryaspor'a Süper Lig'den takviye! 18:16
Anlaşma tamam! İşte Kent'in yeni takımı Anlaşma tamam! İşte Kent'in yeni takımı 17:46
Trabzonspor ayrılığı TFF'ye bildirdi Trabzonspor ayrılığı TFF'ye bildirdi 17:18
F1'de ses getiren iddia! Hamilton... F1'de ses getiren iddia! Hamilton... 17:04