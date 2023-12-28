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Bir Paixao geçti
Trendyol 1. Lig dendi mi son yıllarda akıllara gelen isimlerin başında hiç şüphesiz Marco Paixao geliyor. Portekizli futbolcu, İzmir temsilcisine adım attıktan sonra yaptıklarıyla adını tarihe altın harflerle yazdırdı. 39 yaşındaki yıldız 2018-19 sezonunda 29 golle krallık tacını taktı. Bir sonraki sezon bu defa 22 golle tacını korudu. Takip eden sezon da yine zirveyi kimselere bırakmadı. Hem de iki taç birden taktı. Önce normal sezonda rakip ağları 22 defa sarstı. Kral oldu. Ardından play-off'larda attığı 3 golle bu döneme de damga vurdu. 2022-23 sezonunda 37 yaşındayken de durmadı. 21 golle kral benim dedi. Altay camiası efsanesine veda etti.
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