Haberler TFF 1.Lig Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'e çıkacağız

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'e çıkacağız

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Göztepe evinde Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. İzmir ekibinin teknik direktörü Stanimir Stoilov karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 01:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'e çıkacağız

Trendyol 1. Lig'de konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Bu şekilde devam edip, taraftarlarımızla birlikte hedefimize varıp, Süper Lig'e çıkacağız." dedi.

Stoilov, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, maça çok iyi başladıklarının ve bunu müsabakanın geneline yaydıklarını söyledi.

İlk yarının son 20 dakikasında zorluklar yaşadıklarını ve yakaladıkları 4-5 net pozisyonu değerlendiremediklerini aktaran Stoilov, şöyle konuştu:

"Bugün sahada en önemli şey oyuncularımızın her şeyini vermesiydi. Bu durumu aynı şekilde devam ettirmeliyiz. Çünkü sahada her şeyimizi verdiğimiz zaman bizi destekleyen taraftarlarımız çok mutlu oluyor. Kaybettiğimiz günlerde bile sahaya her şeyimizi yansıttığımızda arkamızda olurlar. Çok sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Oyuncularımız şu ana kadar onlardan istediğimiz şeyleri uyguluyor."

Stoilov, taraftarlara teşekkür ederek, "Her maçta bu büyük mücadeleyi vereceğimize söz veriyorum. Bu şekilde devam edip, taraftarlarımızla birlikte hedefimize varıp, Süper Lig'e çıkacağız." dedi.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Göztepe'nin ligin en az gol yiyen ekibi olduğunu hatırlatarak, rakibin maça çok iyi başladığını, kendilerinin de bu süreçte beklentilerin uzağında bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

İlk yarıda buldukları fırsatların ardından farkı 1'e indirdiklerini belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"İkinci devre, belki de bu sezon oynadığımız en kötü devre diyebilirim. İlerleyen süreçte bu ikinci devreden dersler çıkartmamız lazım. Takım olarak hem savunmada hem hücumda bugüne kadar iyi oynayan bir takımdık. Futbol bire bir oynanan temaslı bir oyun. Göztepe bunu bizden bugün daha iyi gerçekleştirdi ve sonuç olarak maçı kazandı. Şimdi önümüzde Erzurumspor FK karşılaşması var. Evimizde oynayacağımız bu maçı kazanarak devre arasına girmek istiyoruz."

DİĞER
En uzun gece o burçlara bir ömür gibi gelecek! Aşk, para, kariyer, arkadaşlıklar... İşte o gecenin burçlara etkisi
Başkan Erdoğan'dan Vucic ve Sisi'ye seçim tebriği: Gazze masada
Buruk'tan derbi öncesi flaş sözler!
A. Efes Almanya'dan eli boş döndü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ankara'da kazanan Bandırma!
Şanlıurfaspor - Çorum FK maçı ne zaman?
Teheccüd namazı kaç rekat ve saat kaçta kılınır?
Ramazan Bayramı bu yıl hangi ay, ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 21 Aralık rakamları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Stoilov: Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'e çıkacağız Stoilov: Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'e çıkacağız 01:09
PSG 3 attı 3 aldı! PSG 3 attı 3 aldı! 00:58
Liverpool İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalde! Liverpool İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalde! 00:52
Bayern Münih deplasmanda kazandı! Bayern Münih deplasmanda kazandı! 00:39
Gol düellosunda kazanan Barcelona! Gol düellosunda kazanan Barcelona! 23:45
Toroğlu'dan F.Bahçeli isme olay sözler! Toroğlu'dan F.Bahçeli isme olay sözler! 23:28
Daha Eski
Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü 23:14
F.Bahçe Alagöz zirveyi korudu! F.Bahçe Alagöz zirveyi korudu! 22:56
Buruk'tan derbi öncesi flaş sözler! Buruk'tan derbi öncesi flaş sözler! 22:33
A. Efes Almanya'dan eli boş döndü! A. Efes Almanya'dan eli boş döndü! 22:25
Günay Güvenç: G.Saray'a katkı sağlamak için geldim Günay Güvenç: G.Saray'a katkı sağlamak için geldim 22:19
Kerem Aktürkoğlu'ndan özeleştiri! Kerem Aktürkoğlu'ndan özeleştiri! 22:15