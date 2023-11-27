Zafer Göztepe'nin!

Trendyol 1. Lig'de üst sıralarda yer almak isteyen Göztepe, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-0 yenerek iki haftalık puan hasretini dindirdi. Hafta arasında sözleşme imzalayan Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov ile ilk maçına çıkan sarı-kırmızılılar ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı. 49'uncu dakikada Billel'in kafayla indirdiği topa Yalçın gelişine vurdu ve golü attı: 1-0.

23'E YÜKSELDİ

İLK golün sahibi Yalçın Kayan, 64'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Göztepe'yi 2-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İzmir temsilcisi galibiyete ulaştı ve iki haftalık yenilgi serisinin ardından kazandı. Puanını 23'e yükselten Göz-Göz maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Tehlike hattından çıkmak isteyen Tuzlaspor ise 13'üncü haftayı 11 puanla 16. sırada tamamladı.