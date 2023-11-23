Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez güven tazeledi

Bandırmaspor'un Olağanüstü Seçimli Kongresi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde 23 Kasım 2023'te gerçekleştirildi. Kongreye, çok sayıda taraftar katıldı. Seçime tek aday olarak giren başkan Onur Göçmez güven tazeledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur'un başkanlığında oluşturulan divan kurulunun belirlenmesinin ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kongre başladı.

Kongrede seçim, mevcut başkan Onur Göçmez ve yönetim kurulunun yer aldığı tek liste ile yapıldı. Camiasında güven tazeleyen Göçmez, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, Süper Lig yolundaki Bandırmaspor için, herkesin elini taşın altına koymasını istedi. Onur Göçmez, tesisleşme hedeflerini gerçekleştirdiklerini ve bu yıl hedefin Süper Lig olduğunun da altını çizdi.

ONUR GÖÇMEZ'İN YÖNETİM LİSTESİ İSE ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU:

Onur Göçmez (Başkan), Gürel Soylu (Başkanvekili), Hüseyin Baş (Başkanvekili), Soner Özbey (Başkanvekili), Mehmet Özbay (Başkan Yardımcısı), Salih Soner Koçoğlu (Başkan Yardımcısı), Cihan Yılmaz (Başkan Yardımcısı), İsmail Aydın (Başkan Yardımcısı), Mert Özmen, Ceyhun Yıldırım, Muharrem Ünal, Cumhur Babuşçu, Berat Güleç, Tuğçe Karakaş, Erol Rüzgar, Uğur Maral, Sadi Kilercioğlu, Recep Özinanç, Bora Öziş, Egemen Özayaz, Sercan Atlı, Poyraz Ozar, Tezcan Aslan, Gökmen Zengin, İsmail Akgün, Volkan Tosca