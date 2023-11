Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Trenyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile sözleşme imzalayan Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov, basın toplantısı düzenledi.

Gürsel Aksel Stadı'nda medya mensuplarıyla buluşan deneyimli teknik adam en büyük özelliğinin disiplinli çalışmak olduğunu söyledi. Göztepe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Stoilov, "Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Göztepe ile ilgili çok video izledim, çok iyi bir proje olduğunu biliyorum. Sport Republic şirketinin projelerini biliyorum. Böyle uzun vadeli projelerin yerine gelmesi için mutluluk yaşamamız gerekiyor. Bu mutluluğun yolu da Süper Lig'e çıkmaktan geliyor" dedi.

Göztepe Kulübü'nün çok iyi organize olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Burada gerçekten tüm kulübün organize olduğunu gördüm. Muhteşem tesis ve stadımız var. Aynı zamanda 1'inci Lig'in en iyi takımlarından birine sahibiz diye düşünüyorum. Sahadaki problemleri çözmek için çok çalışacağız. Maçları kazanmak için oynayacağız. Süper Lig'e çıkmamız gerekiyor. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bugünden itibaren her gün oyuncularımızın kendilerini geliştirmeleri için arkalarında olacağız. Futbolda 18 yaşında da olun 35 yaşında da olun, her zaman öğrenebilirsiniz. Futbolda öğrenmenin limiti yok. Disiplin benim için en önemli kelimedir. Her zaman disiplin olmalı. Basit gibi gözükse de her şeyin anahtarı disiplindir. Ben hiç kimseye özel bir şey için söz veremem ama çok sıkı ve disiplinli çalışacağız" yorumunu yaptı.

"HER BÖLGEDE BÜYÜK MÜCADELE OLACAK"

Takımda kimlerin gol attığının öneminin olmadığını kaydeden Stoilov, "Oyuncumuz Diouf geçen sezonlarda çok gol atıyordu, şimdi atamıyor ama önemli olan takım oyuncusu olmak. Onun aktif olması için her şeyi yapacağız. Stratejimizde değişiklik yapacağız. Benim oyun felsefem dominant olan, rakibi hapseden bir felsefe. Böyle olunca da Diouf tarzı oyuncular gol atacaktır. Önemli olan takımın nasıl oynadığıdır. Ofansif anlamda gelişmemiz lazım. Ofansif gelişim için defansın da orta sahanın da daha iyi olması gerekiyor. Biz sadece antrenmana bakarız. İdmanda kim kalitesini gösterirse sahada yerini alır. Her bölgede büyük mücadele yaşanacak. İlk 11'de kim oynar kesin bir şey söyleyemem. Benim için isimler değil iyi oynayan, iyi performans göstermek önemlidir" diye konuştu.

"GEREKEN TAKVİYELER YAPILACAK"

Transfer konusunu da değerlendiren 56 yaşındaki teknik adam sözlerini şu şekilde tamamladı;

"Şu anda odaklanmamız gereken 5 maçımız var. Bu süreçte elimizdeki oyuncular oyun anlayışımıza nasıl reaksiyon veriyorlar ona bakacağız. Yeni oyuncu almakla Ivan Mance ilgileniyor. Yabancı limiti de var, bununla ilgili çalışmalar yapacağız. En iyi oyuncuları getirmeye çalışacağız. Ancak önceliğimiz 5 maça odaklanmak. Elimizdeki oyuncularımızı şu an korumak geriyor. Çok fazla üretken bir oyun oynamıyoruz, çok fazla pozisyon üretemiyoruz. Takımı biraz daha öne çıkarmalıyız. Önde pas yaparsak, mücadele edersek çok daha fazla gol atabiliriz. Şu an 3-5-2 sistemi oynanıyor. Ben 4'lü defans tercih ediyorum. Sistemi yavaş yavaş değiştirmeliyiz. Duygusal olmak istemiyorum. Çok fazla gol atılmasını seven bir hocayım ama duygusallıktan uzak olup kontrolü elimizde tutmalıyız. Bizler birer futbol sanatçısıyız. Taraftarımızın ilgisini çekmek için güzel şeyler ortaya koyacağız. Bir çok değişiklik ve dokunuş yapacağız ama bunu yavaş şekilde yapacağız. Ben defansta da sıkıntı olduğunu düşünüyorum son maçta 3 gol yedik bunu da düzeltmeliyiz

IVAN MANCE: HOCAMIZ BAŞARILI OLACAKTIR

Sportif Direktör Ivan Mance ise Stanimir Stoilov'la çalışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Mance, "Daha önceki hocalarımıza teşekkür ediyorum. Onlar zor bir dönemde göreve geldiler, enerji ve bilgilerini buraya adadılar. Onlar her zaman Göztepe Kulübü'nün bir parçası olacaklar. Göztepe'nin tarihinde yepyeni bir sayfa açılıyor. Umarım bu özel kulüp için en güzel hikayelerden biri yazılır. Bulgar efsanesi hocamıza hoş geldin diyorum. Herkes destek verecek. Kendisi burada çok büyük başarılara imza atacaktır. Geçmişinde çok büyük başarıları var burada da başarılarına devam edecektir" dedi.