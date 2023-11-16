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İnançlı Göztepe

Trendyol 1. Lig'de son iki maçında Kocaelispor ve Erzurum FK'ya kaybederek 20 puanla 6. sıraya kadar gerileyen Göztepe, milli ara dönüşünden sonra fikstür avantajını kullanıp tekrar zirveye yaklaşmak istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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İnançlı Göztepe

İzmir temsilcisi, 13 ve 14. haftada oynayacağı üst üste iki iç saha maçında önce Tuzlaspor'u, daha sonra da Giresunspor'u konuk edecek. Tek hedef 2 maçı galip tamamlamak.

SAVUNMA HATTINDA ALARM ZİLLERİ

Son iki hafta öncesi art arda 5 maçını gol yemeden kazanan Göztepe, Kocaelispor ve özellikle Erzurumspor karşılaşmalarında alarm verdi. Geçen hafta Erzurum'da kritik 3 puan yitiren Göztepe, bu sezon deplasmanda ilk yenilgisini alıp, ilk gollerini yedi. Ligin 12'nci haftasını 20 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe'de teknik direktör Kokovic, milli arada savunma üzerinde duracak.

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