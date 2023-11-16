İnançlı Göztepe

İzmir temsilcisi, 13 ve 14. haftada oynayacağı üst üste iki iç saha maçında önce Tuzlaspor'u, daha sonra da Giresunspor'u konuk edecek. Tek hedef 2 maçı galip tamamlamak.

SAVUNMA HATTINDA ALARM ZİLLERİ

Son iki hafta öncesi art arda 5 maçını gol yemeden kazanan Göztepe, Kocaelispor ve özellikle Erzurumspor karşılaşmalarında alarm verdi. Geçen hafta Erzurum'da kritik 3 puan yitiren Göztepe, bu sezon deplasmanda ilk yenilgisini alıp, ilk gollerini yedi. Ligin 12'nci haftasını 20 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe'de teknik direktör Kokovic, milli arada savunma üzerinde duracak.