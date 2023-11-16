Forma artık Kubilay'ın

Göztepe'nin 'nin sezon başında Konya'dan transfer ettiği 35 yaşındaki golcü Mame Diouf, geçen hafta Erzurum deplasmanında bu sezon ilk kez yedek kaldı. Teknik ekibin, Senegalli oyuncunun yerine Kubilay Kanatsızkuş'a şans vermeyi planladığı belirtildi.

1. Lig'de milli araya 21 puanla 5. sırada giren Bodrum'da sakat ve cezalılar can sıkıyor. Milli ara sonrası Adanaspor'la karşı karşıya gelecek yeşil- beyazlılarda kaleci Sousa sarı, sağ bek Üzeyir kırmızı kart cezalısı. Sol bek Eren Albayrak ise sakatlandı.