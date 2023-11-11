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Gençler tam gaz

1. Lig’de Gençlerbirliği, Adanaspor’u deplasmanda Kayode’nin iki golüyle mağlup ederek yenilmezlik serisini 6 maça yükseltti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Gençler tam gaz

Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele hızlı başlayan Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Dabo'ya pres yapıp topu kapan Özgür, yay üzerindeki Kayode'yi gördü. Nijeryalı yıldızın vuruşunda top ağlara gitti. İlk yarı konuk ekip G.Birliği'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

KALOĞLU ÇOK MUTLU

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, zirve yarışında kritik bir engeli daha aştıklarını belirterek, "Yakaladığımız fırsatları değerlendirdik ve kazandık. Mutluyuz. Hedefimiz Gençlerbirliği'ni hak ettiği Süper Lig'e taşımak" dedi.

ADANA 3 MAÇ SONRA

Deplasmanda iyi bir oyun ortaya koyan Gençlerbirliği 80'de gecenin yıldızı Kayode ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Yenilmezlik serisini 6 maça çıkan Başkent ekibi bu sonuçla puanını 22'ye yükseltip 4. sıraya yerleşti. Evindeki üç maçlık serisi biten Adanaspor ise 12 puanla 13. sırada yer buldu.

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