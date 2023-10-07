Manisa FK 1-1 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de son 3 maçını kazanamayan Manisa Futbol Kulübü evinde Sakaryaspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk Sakaryaspor 38'nci dakikada penaltı kazandı ve Kasongo atışı gole çevirdi: 0-1. Manisa FK, 45'inci dakikada Kerim ile rakibine yanıt verdi: 1-1. Bu sonucun ardından Manisa FK 13 puana, Sakaryaspor da 9 puana yükseldi.

35'inci dakikada Del Valle rakiplerinden sıyrılıp ceza alanına girdi ve Ayberk'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem aut kararını verdi. Ancak VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu izleyen hakem aut kararını penaltı olarak değiştirdi.

38'inci dakikada penaltıyı Kasongo gole çevirdi, Sakaryaspor öne geçti: 0-1.

45'inci dakikada maça beraberlik geldi. Diallo'nun sağ kanattan pasında Kerim'in vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.