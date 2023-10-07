Haberler TFF 1.Lig Körfez fırsat tepti

Körfez fırsat tepti

Haftanın açılış maçında Erzurumspor’u konuk eden Kocaelispor Beridze ile öne geçti... Dadaşlar, Furkan’ın golüyle puanı kaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Körfez fırsat tepti

Lider Eyüpspor'un geçen hafta yenilmesiyle zirve yarışına ortak olan Kocaelispor, seyircisi önünde önemli bir fırsatı tepti... Henüz 12. dakikada Beridze ile öne geçen Körfez, Muhammed Furkan'ın 49'daki golüne engel olamayınca liderlik mücadelesinde önemli bir yara aldı: 1-1.

HARUN YETMEDİ

Erzurumspor 9. dakikada Rosheuvel'in vuruşunda kaleci Harun'u geçemedi. 3 dakika sonra Candeias'ın pasında Beridze, Kocaelispor'u 1-0 öne geçirdi. İkinci yarının başında Cela'in şutunu kaleci Harun çeldi. Dönen topu kafayla tamamlayan Muhammed Furkan Özhan karşılaşmanın skorunu belirleyen isim oldu: 1-1.

SAĞLAM: Telafisi var

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, liderlik yarışında önemli bir fırsatı kaçırdıklarını belirterek, "Çok üzgünüz. Ama henüz ligin başındayız. Bunu telafi etme şansımız var. Sezonun sonunda mutlu sona ulaşarak Süper Lig arzumuzu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

DİĞER
Şendul Şaban'ın minik yıldızı bakın kim çıktı! Meğer usta oyuncunun kızıymış!
AK Parti’de demokrasi şöleni! Türkiye Yüzyılı’nda Başkan Erdoğan'ın A Takımı belli oluyor: Kongre sonrası rota yerel seçimler
F.Bahçe'de İsmail Kartal farkı!
Cimbom devleri solladı! İşte o liste
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kocaeli ile Erzurum yenişemedi
Adanaspor'da flaş ayrılık!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? | 7 Ekim 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Mısır : 3-1 | MAÇ SONUCU (2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri) Türkiye - Mısır : 3-1 | MAÇ SONUCU (2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri) 07:15
Fırsatları kaçırdık Fırsatları kaçırdık 01:36
Fountas siftah yaptı Fountas siftah yaptı 01:35
Kendini iyi hissetmedi Kendini iyi hissetmedi 01:34
1 puanı hak ettik 1 puanı hak ettik 01:33
Fırtına'nın kabusu Fırtına'nın kabusu 01:32
Daha Eski
Ya bir yol bul Ya bir yol aç Ya da yoldan çekil! Ya bir yol bul Ya bir yol aç Ya da yoldan çekil! 01:29
Toroğlu'dan Güneş sözleri: İstifa mı etti yoksa... Toroğlu'dan Güneş sözleri: İstifa mı etti yoksa... 01:00
Bjelica: En azından bir puanı hak ettik! Bjelica: En azından bir puanı hak ettik! 01:00
Fırtına Adana'da kayıp! Fırtına Adana'da kayıp! 01:00
F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! 01:00
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! 01:00