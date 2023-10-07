Körfez fırsat tepti

Lider Eyüpspor'un geçen hafta yenilmesiyle zirve yarışına ortak olan Kocaelispor, seyircisi önünde önemli bir fırsatı tepti... Henüz 12. dakikada Beridze ile öne geçen Körfez, Muhammed Furkan'ın 49'daki golüne engel olamayınca liderlik mücadelesinde önemli bir yara aldı: 1-1.

HARUN YETMEDİ

Erzurumspor 9. dakikada Rosheuvel'in vuruşunda kaleci Harun'u geçemedi. 3 dakika sonra Candeias'ın pasında Beridze, Kocaelispor'u 1-0 öne geçirdi. İkinci yarının başında Cela'in şutunu kaleci Harun çeldi. Dönen topu kafayla tamamlayan Muhammed Furkan Özhan karşılaşmanın skorunu belirleyen isim oldu: 1-1.

SAĞLAM: Telafisi var

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, liderlik yarışında önemli bir fırsatı kaçırdıklarını belirterek, "Çok üzgünüz. Ama henüz ligin başındayız. Bunu telafi etme şansımız var. Sezonun sonunda mutlu sona ulaşarak Süper Lig arzumuzu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.