Haberler TFF 1.Lig Keçiören umutlu

Keçiören umutlu

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, yavaş yavaş form tuttuklarını söyledi. 7 maçta 11 puan topladıklarını hatırlatan Tahiroğlu "Tuzlaspor maçıyla tekrar çıkışa geçeceğiz. Bu takımın play-off hedefini yakalayacağına, bir gün Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Keçiören umutlu
Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, yavaş yavaş form tuttuklarını söyledi. 7 maçta 11 puan topladıklarını hatırlatan Tahiroğlu "Tuzlaspor maçıyla tekrar çıkışa geçeceğiz. Bu takımın play-off hedefini yakalayacağına, bir gün Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum" dedi.
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