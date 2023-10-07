Keçiören umutlu

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, yavaş yavaş form tuttuklarını söyledi. 7 maçta 11 puan topladıklarını hatırlatan Tahiroğlu "Tuzlaspor maçıyla tekrar çıkışa geçeceğiz. Bu takımın play-off hedefini yakalayacağına, bir gün Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum" dedi.
Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, yavaş yavaş form tuttuklarını söyledi. 7 maçta 11 puan topladıklarını hatırlatan Tahiroğlu "Tuzlaspor maçıyla tekrar çıkışa geçeceğiz. Bu takımın play-off hedefini yakalayacağına, bir gün Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum" dedi.