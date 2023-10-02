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Körfez coştu

Yusuf, Candeias ve Barış’ın golleriyle kazanan yeşil-siyahlılar, puanını 15’e yükseltti. Serisini sürdürerek zirvedeki rakiplerine gözdağı verdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Körfez coştu

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor fırtınası esiyor... Körfez ekibi bu kez 7. hafta mücadelesinde Keçiörengücü'nü farklı geçti. Yusuf Çelik'in 8. dakikadaki golüyle perdeyi açan yeşilsiyahlılar, 38'de kazanılan penaltıda Candeias'ın vuruşu ile farkı ikiye çıkarttı. Devreyi 2-0 önde kapatan Kocaelispor'da 83. dakikada Barış Alıcı sahne aldı. Golüyle perdeyi kapatan Barış, 3-0'lık galibiyeti tayin eden isim oldu. Ligde fırtına gibi esen Körfez ekibi; Altay, Adanaspor, Boluspor ve Şanlıurfaspor'un ardından Keçiörengücü'nü de mağlup ederek 5'te yaptı ve puanını 15'e yükseltti. Zirve yürüyüşünü sürdüren Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri, bu maçlarda 12 gol atarken; kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Kocaelispor gelecek hafta Erzurumspor'u konuk edecek.

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