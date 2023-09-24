Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor 4-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bandırmaspor 4-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor evinde Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 18:29
Bandırmaspor 4-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Bandırmaspor atağında Mustafa Çeçenoğlunun yaptığı ortada Moussa Kalilou Djitte kafa vuruşu ile topu fileler ile buluşturdu. 1-0

37. dakikada Doğancan'ın pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu ceza sahası çizgisinden kalecinin üzerinden topu aşırtarak vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

45+4. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun serbest vuruştan ortasında Doğan Can Davasın kafa vuruşunda top fileler ile buluştu. 2-0

48. dakikada Marcelo Bobadilla'nın ceza sahasının dışından vurduğu top üst direğe çarparak auta çıktı.

59. dakikada Mustafa Çeçenoğlunun ortasında Sergen Piçinciol'un pasında Doğan Can Davasın kafa vuruşunda top fileler ile buluştu. 3-0

70. dakikada Marcelo Bobadilla'nın ceza sahasının dışından vurduğu top fileler ile buluştu. 4-0

82. dakikada penaltı atışında Amilton Minervino Da Silva sağ köşeye vurduğu top fileler ile buluştu. 4-1

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