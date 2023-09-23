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3 puan şart

Bodrumspor'da gözler Altay maçına çevrildi. Taşdemir, “Altay sondan ikinci ama zor maç. Kazanmalıyız" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
3 puan şart

Süper Lig'i hedefleyen takımlardan Bodrumspor, Altay ile oynayacağı maça hazır. Ege temsilcisi 3 puana kilitlenmiş durumda. Teknik direktör İsmet Taşdemir "Kağıt üstünde baktığınız zaman Altay sondan ikinci, çok kolay bir maç gibi görünüyor ama bence değil. İsmiyle bu liglerde en kötü haliyle bile iyi bir şekilde var olan bir takım. Yine elimizden gelenin en iyisini yaparak kazanmak istiyoruz" dedi

KAPTAN ERKAN YOK

İsmet Taşdemir, maç maç baktıklarını belirterek sonuna kadar konsantre şekilde yollarına devam edeceklerini söyledi. Taşdemir, " Takıma yeni katılan arkadaşlarımız bizim oyun kültürümüze yavaş yavaş adapte oldular" ifadelerini kullandı. Bodrum FK'nın tecrübeli oyuncularından Burak Çoban ise, "Altay maçı zor olacak. Aynı mücadeleyi ortaya koyarsak maçın bizim için iyi geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

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