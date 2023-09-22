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Boluspor 2-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. hafta müsabakasında Boluspor sahasında Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 22:17
Boluspor 2-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Boluspor, sahasında Tuzlaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Guy-Michel Landel kaydetti.

Tuzlaspor'un tek sayısı Mayingila Nzuzi Mata'dan geldi.

Boluspor puanını 6'ya yükseltti.

Tuzlaspor ise 3 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İdrissa Camara'nın sert şutunda kaleci Ferhat Kaplan topu uzaklaştırdı. Devam eden atakta sağ kanattan ceza sahası içerisine yapılan ortada kafa vuruşunu yapan Camara topu dışarı gönderdi.

23. dakikada ceza sahası içerisinde topla giren Landel'in, sol ayağı ile kalecinin sağ köşesine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

51. dakikada Samet Asatekin'in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye gönderdiği sert şut direğe takıldı.

60. dakikada köşe vuruşundan yapılan ortaya düzgün vuran Mayingila Nzuzi Mata, topu filelerle buluşturdu. 1-1

75. dakikada kaleci Ferhat Kaplan, Adel'in şutunu kale direğinin dibinden kornere çeldi. Korner atışında arka direkte topla buluşan Michel Landel'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

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