Derbide ceza yağdı

Altay ile Göztepe arasında oynanan İzmir derbisi sonrası Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepeli Atınç Nukan'a ve Altaylı Murat Uluç'a gördükleri kırmızı kartlardan dolayı 1'er maç men cezası verdi. Siyah-beyazlılarda kaleci antrenörü Recep Öztürk de 1 müsabakadan men edildi. Kırmızı kart görenlerin yanı sında Altay kulübüne de para cezası verildi.
Altay ile Göztepe arasında oynanan İzmir derbisi sonrası Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepeli Atınç Nukan'a ve Altaylı Murat Uluç'a gördükleri kırmızı kartlardan dolayı 1'er maç men cezası verdi. Siyah-beyazlılarda kaleci antrenörü Recep Öztürk de 1 müsabakadan men edildi. Kırmızı kart görenlerin yanı sında Altay kulübüne de para cezası verildi.