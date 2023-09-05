Caner şov sürüyor

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, ligde henüz puan kaybetmeyen tek takım. Bunda sol bek Caner Erkin'in de payı büyük. 34 yaşındaki oyuncu son olarak eflatun-sarılı ekibin Giresunspor'u mağlup ettiği karşılaşmada harika bir gol kaydetti. Caner'in 4 haftada gol sayısı 3'e yükseldi. 2 de asisti var. Eyüpspor'u sırtında taşıyor.

HEDEFLERİ SÜPER

Eyüpspor, kulübede Arda Turan, saha içinde Caner Erkin'in tecrübeleriyle hedefini Süper Lig olarak belirlemiş durumda. 4 maçı da kazandılar. Rakip ağları 11 defa havalandırarak ligin en fazla gol atan takımı konumundalar. Manisa, G.Birliği, Bodrumspor ve Keçiören gibi kalelerinde sadece 1 gole izin verdiler