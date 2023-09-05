Haberler TFF 1.Lig Caner şov sürüyor

Caner şov sürüyor

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, ligde henüz puan kaybetmeyen tek takım. Bunda sol bek Caner Erkin'in de payı büyük.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 06:50
Caner şov sürüyor

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, ligde henüz puan kaybetmeyen tek takım. Bunda sol bek Caner Erkin'in de payı büyük. 34 yaşındaki oyuncu son olarak eflatun-sarılı ekibin Giresunspor'u mağlup ettiği karşılaşmada harika bir gol kaydetti. Caner'in 4 haftada gol sayısı 3'e yükseldi. 2 de asisti var. Eyüpspor'u sırtında taşıyor.

HEDEFLERİ SÜPER

Eyüpspor, kulübede Arda Turan, saha içinde Caner Erkin'in tecrübeleriyle hedefini Süper Lig olarak belirlemiş durumda. 4 maçı da kazandılar. Rakip ağları 11 defa havalandırarak ligin en fazla gol atan takımı konumundalar. Manisa, G.Birliği, Bodrumspor ve Keçiören gibi kalelerinde sadece 1 gole izin verdiler

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