Nıelsen Göztepe’de

Birinci Lig'de cumartesi günü evinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek olan Göztepe bir transfere daha imza attı. Geçen hafta Cezayirli kanat Messaoudi, sağ bek Fıratcan Üzüm ve orta saha Amehd Ildız'ı kadrosuna dahil eden İzmir temsilcisi, bu kez de Danimarkalı stoper Lasse Nielsen'in işini resmen bitirdi. Son olarak İsveç'in Malmö takımında top koşturan 35 yaşındaki deneyimli stoperle sözleşme imzalandı. Açıklamada "Lasse Nielsen ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" denildi.

AALBORG'DA BAŞLADI

Nielsen, "Yeni bir maceraya başlıyorum. Büyük bir meydan okumaya ihtiyacım vardı ve Göztepe'ye geldim. Kulübün hedefleri beni etkiledi" dedi. Danimarka'da Aalborg'da futbola başlayan oyuncu, NEC Nijmegen, Gent ve Malmö'de oynadı. Nielsen'in Gent ve Malmö takımlarında Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında tecrübesi bir hayli fazla. Nielsen geçen sezon İsveç'te 17 resmi maçta forma giymişti.