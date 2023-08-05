Yabancı bolluğu

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekibi Göztepe, yabancı kontenjanını açmaya çalışırken, takımdan ilk yolcunun Kongolu forvet Ngalina olacağı öğrenildi. Kadrosunda geçen sezondan 7 yabancı kalan, kaleci Lis, sol kanat Diallo ve golcü Diouf'un transferiyle yabancı sayısı 10'a çıkan Göz-Göz, en az 2 futbolcuyu eleyecek. İlk olarak Ngalina gözden çıkarılırken, Loue ve Kvasina'nın adı da gidecekler arasında geçiyor. Sarı-kırmızılılar, orta sahaya yapılacak takviyelere göre en az 1 isimle daha yollarını ayıracak. İzmir ekibinde geçen sezondan Palmer, Mamah, Traore ve kiralık gittiği S.Arabistan'dan dönen Tjanic halen takımda yer alıyor. Daha önce yolların ayrılması beklenen 26 yaşındaki Sloven 10 numara, İtalya kampındaki performansı ve orta sahadaki ihtiyaç nedeniyle takımda kaldı.