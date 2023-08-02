Manisa FK'ye sambacı golcü

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Manisa FK, Brezilyalı golcü Sandro Lima ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, İndependiente, Gremio Anapolis, Rio Ave, Viseu, Chaves, Estoril, Gil Vicente, Tianjin Jinmen, Gençlerbirliği ve Gwangju'da oynadı. Geçtiğimiz sezon Güney Kore ekibi Gwangju'da forma giydiği 12 karşılaşmada 1 gol, 2 asist katkısı sağladı.
Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Manisa FK, Brezilyalı golcü Sandro Lima ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, İndependiente, Gremio Anapolis, Rio Ave, Viseu, Chaves, Estoril, Gil Vicente, Tianjin Jinmen, Gençlerbirliği ve Gwangju'da oynadı. Geçtiğimiz sezon Güney Kore ekibi Gwangju'da forma giydiği 12 karşılaşmada 1 gol, 2 asist katkısı sağladı.